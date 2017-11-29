Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wenger düzenlediği basın toplantısında, Mesut Özil ile Alexis Sanchez’in ara transfer döneminde takımda kalıp kalmayacaklarıyla ilgili soruya “Mesut ve Sanchez sezon sonuna kadar takımda kalacak. Sonra burada devam edecekler mi, bunu bilmem imkânsız. Ancak sezon sonuna kadar bir yere gitmeyecekler” cevabını verdi.