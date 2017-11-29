Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, TFF 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor'a konuk oldu. 16 Mayıs Şehir Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’un 3-0 kazandığı karşılaşmaya Batman Petrolsporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Stadyuma sığmayan taraftarlar, takımlarına destek olabilmek ve karşılaşmayı izleyebilmek için çevredeki binaların çatıları ile inşaatlara akın etti. Çatıları da hınca hınç dolduran taraftarlar bir taraftan canlarını tehlikeye atarken, diğer taraftan ilginç görüntüler oluşturdu.