Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Janssen'in kart cezalısı, Soldado'nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Kasımpaşa ile mücadele edecek olan sarı-lacivertlilerde sakatlığı gerekçesiyle sezon başından beri doğru dürüst forma giyemeyen Hollandalı yıldızın sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, "Futboluna bak" diye yorumlarda bulundular. Van Persie, bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maç oynadı.