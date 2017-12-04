Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında devam eden gerginlik, potaya sıçradı. Trabzon’da oynanan karşılaşmada tribündeki gerginlik parkeye de yansıyınca karşılaşmaya ara verildi. Maça ev sahibi Trabzonspor hızlı başladı. Bordo-mavililer isabetli üçlüklerle F.Bahçe karşısında etkili olurken ilk çeyrek 25-25 eşitlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi ikinci çeyrekte üçlüklerine devam eden, 5. dakikanın sonunda Obekpa ve Vesely arasında yükselen tansiyon zaten gergin olan tribünleri ateşledi. Oyun durdu, salon boşaltıldı.



Fener ikinci yarı açıldı

Hakemlerin yaklaşık 50 dakika sonra sahaya dönmesiyle birlikte Trabzonspor’dan Chris Obekpa oyundan ihraç edildi. Tekrar başlayan maçta Fenerbahçe kontrolü eline alırken, devrede soyunma odasına 48-55 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Vesly ve Thompson’la sayılar bulan sarı-lacivertliler, Obekpa’yı kaybeden Trabzonspor’a üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler farkı giderek açarken karşılaşmayı 119-90 kazanmayı başardı. F.Bahçe bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde etti.