Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirvenin yeni adı: Medipol Başakşehir... Abdullah Avcı’nın takımı, Galatasaray’ın “süper” başladığı ve son dönemlerde büyüklerle oynadığı maçlarda ciddi yaralar aldığı ligde liderliğe yükseldi. Derbi haftasında liderin Beşiktaş’a farklı yenilmesi sonrasında Başakşehir ayağına gelen fırsatı kaçırmadı. Rakip Osmanlıspor’du. Maç 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaydı. Emre Belözoğlu sakatlığı sonrası takıma dönmüştü ama önce kulübede oturdu. İlk yarısı tatsız tuzsuz bir karşılaşma oldu. Başakşehir’in istatistiklerde ezici üstünlük kurduğu ancak doğru düzgün gol pozisyonunun bile olmadığı (Adebayor’un zayıf şutu ve Mossoro’nun üstten auta giden vuruşu) bir 45 dakika geride kaldı. İkinci devrenin ilk dakikalarında da görüntü farklı değildi.



Tatsız ilk yarı

Mutlak kazanması gereken iki takımın mücadelesinde biri can derdinde diğeri ise liderlik hesabındaydı. Ancak en etkili hücum silahı Serdar Gürler olarak görülen Osmanlıspor daha kontrollü bir oyun anlayışındaydı. Başakşehir sağlı sollu yüklenirken aradığı golü sürpriz bir isimle buldu. 57’de Mossoro’nun sağdan ortasında ceza sahası içinde bomboş durumda topu ağlara gönderen oyuncu stoper Epurianu’ydu. Ki o Epurianu bu sezon ikinci golüne (İlki 2-1’lik Göztepe maçındaydı) imzasını attı. Sonrasında Osmanlıspor beraberlik için yüklendi. 87’de Aminu bomboş durumda vurdu, kaleci Volkan Babacan golü izin vermedi. Abdullah Avcı’nın takımı istediği 3 puanı tek golle alarak 14. haftada liderlik koltuğuna oturdu.