Sivasspor ve Antalyaspor maçıyla yükselişe geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasıyla zirve yaptı. Lider Başakşehir’in 4 puan gerisine kurulan sarı-lacivertliler, taraftarını da kazandı. Ligde son 2 maçtan 6 puan çıkaran Aykut Kocaman’ın futbolcuları, Kasımpaşa mücadelesinde de tribünden tam destek aldı. Önceki haftalarda kaybedilen puanlar, kötü futbolun etkisiyle boş kalan tribünler Kasımpaşa maçıyla doldu. Galatasaray’ın 3 puan kaybetmesiyle, şampiyonluk umutları yeşeren F.Bahçeliler’in maça ilgisi fazlaydı. Sezon başı yaklaşık 20 bin kombine satılırken dün tribünlerde yaklaşık 40 bin kişi yerini aldı. Sarı-lacivertli hasta bir taraftarın karşılaşmayı sedyeyle gelip izlemesi dikkati çekti. Taraftar, 90 dakika sonunda 4-2’lik galibiyetin mutluluğunu yaşadı. Futbolcuları tribüne çağıran sarı-lacivertliler, “Bu dünyayı yakarız senin için, şampiyonluk gelince” tezahüratıyla takımı soyunma odasına uğurladı..
Kadıköy havaya girdi
04.12.2017 - 08:04 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tribünler galibiyetle kendinden geçti. “Bu dünyayı yakarız senin için, şampiyonluk gelince” tezahüratı yaptı
Etiketler : Kadıköy,
524673 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524673.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
2
Galatasaray
14
9
2
3
29
17
12
29
3
Fenerbahçe
14
7
5
2
30
19
11
26
4
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
5
Bursaspor
14
7
3
4
27
16
11
24
6
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
7
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
14
5
3
6
24
26
-2
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
16
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
17
Gençlerbirliği
14
3
2
9
18
30
-12
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği 4 - 0 Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe 4 - 2 Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
Adanaspor
14
6
3
5
16
20
-4
21
6
Boluspor
14
6
2
6
17
15
2
20
7
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
8
Balıkesirspor
14
6
4
4
28
23
5
19
9
Elazığspor
14
5
4
5
20
18
2
19
10
İstanbulspor
14
5
4
5
16
15
1
19
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Adana Demirspor
14
4
4
6
20
22
-2
16
13
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
14
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
15
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3