Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor ve Antalyaspor maçıyla yükselişe geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasıyla zirve yaptı. Lider Başakşehir’in 4 puan gerisine kurulan sarı-lacivertliler, taraftarını da kazandı. Ligde son 2 maçtan 6 puan çıkaran Aykut Kocaman’ın futbolcuları, Kasımpaşa mücadelesinde de tribünden tam destek aldı. Önceki haftalarda kaybedilen puanlar, kötü futbolun etkisiyle boş kalan tribünler Kasımpaşa maçıyla doldu. Galatasaray’ın 3 puan kaybetmesiyle, şampiyonluk umutları yeşeren F.Bahçeliler’in maça ilgisi fazlaydı. Sezon başı yaklaşık 20 bin kombine satılırken dün tribünlerde yaklaşık 40 bin kişi yerini aldı. Sarı-lacivertli hasta bir taraftarın karşılaşmayı sedyeyle gelip izlemesi dikkati çekti. Taraftar, 90 dakika sonunda 4-2’lik galibiyetin mutluluğunu yaşadı. Futbolcuları tribüne çağıran sarı-lacivertliler, “Bu dünyayı yakarız senin için, şampiyonluk gelince” tezahüratıyla takımı soyunma odasına uğurladı..