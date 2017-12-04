Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Portekiz ekibi Guimaraes ile karşılaşacağı müsabaka D. Afonso Henriques Stadyumu'nda 7 Aralık Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert‘in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guido Kleve, ilave yardımcı hakemleri ise Sascha Stegemann ve Benjamin Brand olacak.