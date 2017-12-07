Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ne de olsa Avrupa’nın yeni fatihi Beşiktaş... Siyah-beyazlılar lider olarak üst tura çıkmayı garantilese de grubun son maçında Alman ekibi Red Bull Leipzig’i deplasmanda üstelik yedekleriyle yenerek yine tarih yazdı: 2-1. Beşiktaş bu sonuçla grup aşamasından lider olarak çıkan ilk Türk takımı unvanının yanına, namağlup lider çıkan ve grup aşamalarında en çok puan toplayan (14) Türk takımı unvanını da ekledi ve bir defa daha göğsümüzü kabarttı. Artık gruptan çıkmayı garantilediği için Pepe, Quaresma, Atiba, Tolgay, Gökhan Gönül ve Babel gibi yıldızlarını maç kadrosuna almamıştı Şenol Güneş. Aslardan Cenk, Fabri ve Adriano da yedekteydi.. Maça çok hızlı başlayan Kara Kartal henüz 9. dakikada Lens’in ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı Negredo ile gole çevirdi: 1-0. Golden sonra Leipzig çok tehlikeli ataklar geliştiriyordu. Dakika 26’da Negredo çok iyi düşünerek topu Lens’e aktardı ama Hollandalı yıldızın şutunu kaleci kurtardı.

> Tolga devleşti

İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Alman ekibi yüklenmeye başladı. Tolga Zengin üst üste inanılmaz kurtarışlara imza atıyordu. Leipzig, Porto’nun önde olmasına aldırmadan Beşiktaş kalesinde baskı kuruyordu. Bu dakikalarda temsilcimiz topu rakibin yarı alanına aktarmakta çok zorlanıyordu. Dakikalar 68’i gösterdiğinde 9-0’lık Manisaspor maçının yıldızlarından Orkan Çınar, Mustafa Pektemek’in yerine girdi oyuna ve kısa sürede yaptıklarıyla kalitesini gösterdi. 82’de Cenk Tosun aldığı faul ile rakibi 10 kişi bıraktı. 87’de Keita skoru eşitlese de 90’daki Orkan’ın asistinde Talisca çıktı sahneye ve 3 puanı Beşiktaş’a getirdi. Son anları güle oynaya geçirdi siyah-beyazlılar. Maçı 2-1’lik galibiyetle tamamladı, hem ülke puanına katkıda bulundu, hem gruptan namağlup lider çıktı, hem de üst turdaki rakiplerine şimdiden korku saldı. Bize de tebrikler Beşiktaş, teşekkürler Beşiktaş demek kaldı...