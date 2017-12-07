Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada görev alan hakemler şöyle:
8 Aralık Cuma
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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9 Aralık Cumartesi
14.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor: Ümit Öztürk
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10 Aralık Pazar
14.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
16.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.30 Kayserispor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
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11 Aralık Pazartesi
20.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek