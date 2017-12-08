Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal - BATE maçında kazanan, 6-0 gibi farklı bir skorla İngiliz ekibi oldu. UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasındaki mücadele, Emirates Stadı'nda oynandı. Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Debuchy, 37. dakikada Walcott, 43. dakikada Wilshere, 51. dakikada kendi kalesine Polyakov, 64. dakikada penaltıdan Giroud ve 74. dakikada Elneny ile geldi.

Bu skorun ardından Arsenal puanını 13 yaptı ve grubu lider olarak tamamlayarak üst tura adını yazdırdı. BATE Borisov ise 5 puanla grubun son sırasında yer alarak Avrupa'ya veda etti.