Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, “Trabzonspor’un yeri zirvedir, yukarıdan kopmamamız lazım” dedi. Zor dönemde göreve gelen ve bordo-mavili camiaya maç üstüne maç kazandıran tecrübeli teknik adam; “Biz her zaman hedefi olan bir takımız, Trabzonspor’un yeri buralar olmamalı, ben ve oyuncularım bunun bilincindeyiz. Taraftarımızın şampiyonluk arzusunu da biliyoruz, gelecek 3 maçı kazanarak devre arasına moralli girmek ve zirveye iyice yaklaşmak amacındayız” dedi.

> Daha iyi olmalı

En büyük hedefinin başarılı olmak olduğunu belirten Çalımbay, “27 gol yendi, bunları ben yemedim. Benim dönemimde 6 gol yedik, 3’ünü kendi kalemize attık. Onu bana yüklemesinler. İyiye gidiş var. Bunu daha da çoğaltmalıyız. Artık sistemimiz oturdu. Şimdiye kadar takımları en iyi yere taşıdım. Burada daha iyisini yapmak istiyoruz” ifadesini kullanırken, “Sözleşmemin sezon sonuna kadar olmasını kendim istedim. Memnunsak, yönetim isterse zaten devam eder. Birbirimizi üzmeye gerek yok” şeklinde konuştu.