Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Avrupa’da altın çağını yaşarken bir Türk takımının daha önce ulaşamadığı başarılara imza atıyor. Hâl böyle olunca siyah-beyazlı taraftarların coşkusu ülke sınırlarının dışına taşıyor. Transfer döneminde dünyayı sallayan ‘Come to Beşiktaş’ sloganı, şimdi ise Şampiyonlar Ligi kupası için kullanılıyor. Beşiktaş taraftarları, siyah-beyazlı takımın gruptan namağlup lider çıkması üzerine Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunun kupasına gözünü dikti. Siyah-beyazlı taraftarların yeni çılgınlığı çığ gibi büyüdü ve yine Twitter’da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Daha önce Pepe, Lens ve Medel transferlerinde ‘Come to Beşiktaş’ sloganı kullanılmıştı. Beşiktaş taraftarlarının bu kadar iddialı olmasında elbette Şenol Güneş ve öğrencilerinin payı oldukça fazla. Siyah-beyazlılar bu sezon Devler Ligi’nde birçok ilklere imza atmayı başardı.

TECRÜBEYSE TECRÜBE...

Dev kupayı son 8 sezonda 6 defa Beşiktaşlı futbolcular havaya kaldırdı. Pepe Real Madrid, Adriano ise Barcelona formalarıyla Devler Ligi kupasının gediklisi oldu. Quaresma da 2009-10 sezonunda Inter formasıyla dev kupaya dokundu.



İlklerin takımı

Liderliği garantilemiş bir şekilde yedek oyuncularıyla çıktığı maçta iddialı Leipzig’i Almanya’da deviren Kara Kartal, grup aşamasını 14 puanla namağlup lider bitirmeyi başardı. Gruplarda en fazla puan toplayan, en çok gol atan, en çok galibiyet alan, deplasmandaki 3 maçını da kazanan ve grubunu hem namağlup hem de lider bitiren ilk Türk takımı olan Beşiktaş adını tarihe altın harflerle yazdırmış oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, Liverpool ve Tottenham ile grubu namağlup bitiren 4 takımdan biri olan siyah-beyazlılar, deplasmandaki 3 maçını da kazanan tek takım olarak bu alanda zirvede yer aldı. Beşiktaş son 16 turuna yükselen ekipler arasında savunmasıyla da ön plana çıktı. Barcelona yediği 1 golle bu alanda zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar; 5 golle Manchester City, Basel ve Juventus ile birlikte en iyi savunmacı dördüncü takım oldu. Bütün bu başarılar da ‘Come to Beşiktaş’ çılgınlığının bu defa en büyük kupa için dillendirilmesini sağladı.

Yedekler de süper

Beşiktaş, bu sezon yedek oyuncularıyla çıktığı 2 resmî karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Kupada Manisaspor’u 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza atan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde de Leipzig’i mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.



Beş ülkeden birer ekip

Beşiktaş’ın gruptan çıkmasıyla Devler Ligi’nde Türkiye’nin yanı sıra 5 ülke daha son 16 turuna tek takımla devam edecek. Almanya’dan Bayern Münih, Fransa’dan Paris Saint-Germain, İsviçre’den Basel, Portekiz’den Porto ve Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.



İngiliz hegemonyası

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları sonunda sezona beş temsilciyle başlayan İngiltere, bütün takımlarıyla (Man. City, Man. United, Liverpool, Tottenham, Chelsea) bir üst tura çıkmayı başardı. İngiltere’nin ardından İspanya’dan üç (R. Madrid, Barcelona, Sevilla), İtalya’dan iki takım (Juventus, Roma) son 16 turuna yükseldi.



Neredesin Luce?

Beşiktaş’ın, Leipzig’le oynadığı karşılaşmada 7 Türk futbolcu görev yaptı. Türkiye A Millî Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise Leipzig-Beşiktaş mücadelesi yerine Shakhtar Donetsk-Manchester City maçını izlemeye gitti. Rumen teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Türk takımlarında yerli futbolcu izleyemediğini söylemişti.



Fauller de yıldıramadı

Beşiktaş’ı sertlik de yıldıramadı. Rakip oyuncular tarafından 87 kez faule maruz kalan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde bu alanda rekor kırdı. En az faule maruz kalan takım ise 48 ile İskoçya ekibi Celtic oldu. Sporting Lizbon, 95 kez ile en çok faul yapan, Roma ise 47 kez ile en az faule başvuran ekip olarak dikkati çekti.

GÜNEŞ 1 NUMARA!

Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk teknik adamlar arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim oldu. Tecrübeli teknik adam, çalıştırdığı takımların başında kazandığı 6 maç sonunda Şampiyonlar Ligi’nde yüzde 33,3’lük galibiyet oranı yakaladı ve bu alanda yüzde 31,7’lik orana sahip Fatih Terim’i geride bıraktı. Güneş, Devler Ligi’nde 18 maçta 6 galibiyet alırken, Terim ise 41 maçta 13 galibiyet yaşamıştı. Öte yandan Mustafa Denizli’nin 13 maçta 1, Ertuğrul Sağlam’ın 12 maçta 2, Hamza Hamzoğlu’nun ise 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.

BAŞKAN FİKRET ORMAN’DAN TEMKİNLİ SÖZLER

Beşiktaş taraftarı coşmuş bir şekilde en büyük kupayı isterken, Red Bull Leipzig galibiyeti sonrası Başkan Fikret Orman temkinli açıklamalarda bulundu. Maçın ardından NTV Spor’a konuşan Orman, takımın yeni hedefleriyle ilgili, “Çok havalara girmek, final oynayacağız demek... Buralar çok kolay değil. İlk 16’ya girdiğin zaman 300, 500 milyon avroluk takımlar var. Şampiyonlar Ligi bütün oyuncular için, kişisel kariyerleri için önemli. Normal ligde oynamanın haricinde üstün bir motivasyonla oynuyorlar. Kolay bir şey değil. Atmak tutmak kolay ama işin gerçeği öyle değil. İnşallah iyi bir kura çekeriz. Hakkımızda ne ise hayırlısı onu çekelim” diye konuştu. “Gönlünüzden geçen takım var mı?” sorusuna ise Başkan Fikret Orman, “Hiç öyle bir öngörüm yok. Ama en yüksek oran Chelsea gibi görünüyor. Grup lideri Roma’yla ve diğer üç İngiliz takımıyla eşleşemiyorlar” cevabını verdi.