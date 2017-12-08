Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diken üstünde olan teknik direktör Igor Tudor için de, takımın zirve yarışındaki konumu için de karşılaşmanın önemi büyük. Ligin bu bölümüne kadar sadece Fenerbahçe’ye içeride puan kaybeden Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’ndaki 7 maçta 6 galibiyet aldı. Cimbom şu ana kadarki 3 mağlubiyeti de deplasmanlarda yaşadı. Tudor’un tutunduğu son dal da Aslantepe... Cimbom iç saha maçlarındaki hakimiyetini de kaybederse Tudor’un elinde hiçbir argüman kalmayacak. Bunun bilincinde olan genç teknik adam antrenmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor ve bu defa hata istemiyor. Oyuncularına karşılaşmaların 15. dakikasından sonra bildiklerini okuduklarını söyleyerek eleştiride bulunan Hırvat çalıştırıcı “Bu defa gözünüz, kulağınız bende olacak” uyarısında bulundu.