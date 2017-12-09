Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Süper Lig’de oynadığı son üç maçta dokuz puan toplayan Fenerbahçe, zorlu Bursaspor deplasmanından da 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve sezon başındaki kötü formuna rağmen şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu ispatladı. Maç fazlasıyla da olsa lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını bire indiren sarı-lacivertli takımın golü 63. dakikada son haftaların formda ismi Giuliano’dan geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında kazanan 11’i sakatlığı bulunan ve Bursa’ya götürülmeyen Alper Potuk dışında bozmazken, maçın oldukça düşük bir tempoda geçen ilk yarısından en akılda kalır nokta iki takım taraftarlarının da ilk düdükle birlikte takımlarına verdiği büyük destekti.



Asıl tempo ikinci 45’te

Maçın ikinci yarısı ise daha tempolu bir oyuna sahne oldu. Bursaspor Jorquera-Faty değişikliğiyle sistem değişikliğine giderken, Fenerbahçe duran toplarla Bursaspor kalesinde tehlikeler oluşturdu. 56’da Soldado’nun frikiği barajdan sekerken, pozisyonun devamında bir kez daha kaleyi yoklayan İspanyol oyuncunun şutu Harun’da kaldı. 63’te sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta bu kez İsmail şansını denedi ama Harun bir kez daha gole izin vermedi. 64’te Ekong ceza sahası içinde sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Soldado’yu düşürünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Giuliano hata yapmayınca Fenerbahçe, Bursa’da öne geçti: 0-1. 88’de Fenerbahçe savunmasını önde yakalayan Delarge gole yaklaştı ama Volkan gole izin vermedi. Kalan bölümde tempoyu düşüren ve rakibine pozisyon şansı tanımayan Fenerbahçe, kritik deplasmandan üç puanla ayrılarak son haftalardaki yükselen form grafiğini sürdürdü.



BREZİLYALI FUTBOLCU SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Yeni fenomen

Giuliano

Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yürüyüşünü sürdürürken, Brezilyalı futbolcusu Giuliano yıldızını parlatmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin Süper Lig’de attığı son 6 golün 4’ünü Brezilyalı Giuliano kaydetti. Ligin 13. haftasında 1-0 kazanılan Antalyaspor maçındaki tek gole imza atan Giuliano, 14. haftada 4-2 galip geldikleri Kasımpaşa mücadelesinde de 2 defa fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, Bursaspor maçını da boş geçmedi ve son 3 lig maçında 4. golünü attı. Süper Lig’deki son 5 maçta 5 defa fileleri havalandıran Giuliano, bu sezonki gol sayısını da 8’e çıkarıp gol krallığı yarışında beşinci sırada bulunan Adebayor’u yakaladı. Brezilyalı oyuncu twitter’dan taraftarların sorularına cevap verirken, “Kasımpaşa maçında hat-trick sözü vermiştim ama yapamadım, 2 gol attım, kalan 1 golü Kasımpaşa’ya sakladım” demişti.



Şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Joseph de Souza, iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi. Brezilyalı oyuncu, “Mütevazı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Herkes koşuyordu, herkes mücadele ediyordu. Böyle devam edersek, şampiyonluk rüyasında yolumuza devam edebiliriz” sözlerini kullandı.



Keyif alıyoruz

Roman Neustadter 1-0’lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, takımda atmosferin çok iyi olduğunu söyledi. Rus stoper, “Futbolumuzdan keyif alıyoruz. Bu statta ilk galibiyetimizdi. Bursasporlu taraftarlar takımlarını çılgınca desteklediler ve ilk yarıda bizi hataya zorladılar ama 1-0 kazandık” dedi.



Sıkıntımız yok

Volkan Demirel takımda hiçbir sıkıntının olmadığını belirterek “İnanıyorum ki haftaya stat dolacak ve özlediğimiz Fenerbahçe’ye hep beraber ulaşacağız” dedi. Tecrübeli kaleci ayrıca 1-0 kazandıkları Bursaspor maçında çok iyi oynamamalarına rağmen 3 puana ulaştıklarını sözlerine ekledi.