Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayirli futbolcu maç sonu, "Allah'a şükürler olsun ki golümü attım. İlk devre oyunumuz kötüydü, biraz sendeledik. İkinci yarıya çıkarken aramızda konuştuk. Hızlı bir şekilde, hemen gol atmamız gerektiğini biliyorduk" dedi. Yıldız oyuncu, "Burada 3 puan almak önemliydi. Taraftarlarımız bu kadar destek verdi, onlar için önemliydi. Ayrıca verdiği taktiklerle skorun değişmesini sağlayan teknik heyeti de tebrik ediyorum. Bu galibiyetin değeri sezonun ilerleyen haftalarında daha iyi anlaşılacak" diye konuştu.