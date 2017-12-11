Fikret Orman, İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekiminin ardından Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi. Turnuvadaki tüm takımların güçlü olduğunu ifade eden Fikret Orman, "Bu turnuvada tüm takımlar çok güçlü ve zor. Kimin iyi kimin kötü olduğunu bilmiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Brugge kurasını çektiğimizde sevinmiştim ama elenmiştik. O nedenle takımların o günkü form durumları çok önemli. Almanya ikincisi Leipzig ile oynadık ve onları iki maçta da yendik. Bu bizde bir özgüven oluşturacaktır. Rakip güçlü ama biz de zayıf bir takım değiliz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Maça kadar olan süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Almanya’daki maça aldığımız karar nedeniyle taraftar götürmeyeceğiz" diye konuştu.
Fikret Orman'dan dikkat çeken Bayern Münih açıklaması!
11.12.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesine ilişkin, "Almanya ikincisi Leipzig ile oynadık ve onları iki maçta da yendik. Bu bizde bir özgüven oluşturacaktır. Rakip güçlü ama biz de zayıf bir takım değiliz. En iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
Etiketler : fikret orman,beşiktaş,Beşiktaş Başkanı,Fikret Orman,Bayern Münih Beşiktaş,
526563 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526563.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
16
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
17
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Trabzonspor
9.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 3 Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
9.12.2017
Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor 1 - 1 Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
13
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
14
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
15
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
-11
12
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3