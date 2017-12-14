Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Adana Demirspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular, rejenarasyon çalışmasıyla yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiler. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertliler, Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.