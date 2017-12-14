Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Adana Demirspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular, rejenarasyon çalışmasıyla yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiler. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertliler, Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.