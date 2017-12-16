Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz’ın gelmesiyle yedek forvet konumuna düşen ancak fırsat bulduğunda da kalitesini golleriyle gösteren bir isim Hugo Rodallega. 12 maça çıktığı ve 11 gol attı. Yedek kaldığı için üzgün olduğunu itiraf eden ancak teklifler gelmesine rağmen ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini de vurgulayan Kolombiyalı forvet kendisi için profesyorelliğin tarifini yaptı: Her zaman kendimi hazır tutmak ve görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmak. Zaten Rodallega’nın çarpıcı açıklamalarından birisi de “Burak ve N’Doye gol attığında onlardan fazla seviniyorum” sözü. Arkadaşlığı ve takım içi rekabeti ayrı tutan Hugo, her teknik adamdan da farklı bir şeyler öğrendiğini vurguluyor. Kaliteli forvetlere sahip olduklarını ve defansif anlamda kendilerini geliştirirlerse mükemmel takım olacakları öngörüsünde bulunan Rodallega, şampiyonluk telaffuzunda bulunmaktan kaçındı ama iddialarını da “maç maç” dile getirdi. Tecrübeli oyuncu “Kimin şampiyon olacağını ya da olamayacağını söylemek için henüz erken. Biz maç maç bakmak ve seri yakalamak istiyoruz. Belki o zaman farkı kapatırız. Çünkü o kalitemiz var. Uzun süreli hedefler koyduğunuzda bazen sakıncalı olabiliyor. Serimizi sürdürürsek hedeflerimize yaklaşırız” dedi. Hugo, Bursaspor maçının da önemine değinerek taraftar desteğiyle galip gelmek istediklerini söyledi. Bir de itirafta bulunan Rodallega, kırmızı kart gördüğü Çorum maçında olanlar için “Çok hoş şeyler değildi. Belki benim reaksiyonum yanlıştı” ifadesini kullandı.



Trabzonspor taraftarının inanılmaz olduğunu söyleyen Rodallega “Kariyerimde birçok farklı ligde oynadım ve birçok taraftarı tanıma fırsatım oldu ama Trabzonspor taraftarı kadar takımına bağlı, şehrini seven ve hiçbir şey beklemeden takımını böylesine destekleyen bir taraftar görmedim. Gerçekten inanılmazlar. Onlardan tek ricam bizi desteklemeye devam etsinler” dedi.