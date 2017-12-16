Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Edo Muric ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Turkish Airlines Euroleague maçlarımızda forma giyen Muric, sekiz karşılaşmada 2.0 sayı, 2.0 ribaund ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Edo Muric’e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."