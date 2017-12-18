Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Karabükspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler aldığı bu sonuçla Süper Lig’de lider Başakşehir’in 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Karabükspor karşısında 2 farkla kazanarak averajını 14 yapan sarı-lacivertliler, bu sonuçla 2. sırada bulunan Galatasaray’ı da gol farkıyla geride bıraktı. Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.