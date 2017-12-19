Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci yarıda Şener'in yerine oyuna giren Fransız yıldız, bu sezon 12. asistini Mehmet Topal'ın golüne yaptı. Süper Lig'deki 5. asistine imza atan Valbuena, Türkiye Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde de sarı-lacivertli takıma 2 asistle katkı vermişti. Bununla yetinmedi, bir de gol atarak takımını rahatlattı. Bu sezon 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6. golüne ulaştı. Valbuena, Kadıköy'de oynadığı 7 lig maçının 6'sında gole katkı yaptı. (3 gol, 4 asist).

BEN BURADAYIM

Valbuena golden sonra kulübeye doğru koştu ve kendisini sürekli yedek bırakan Aykut Kocaman'a "Ben buradayım" işareti yaptı. Fransız yıldız karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Bir zafer daha. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum."

76. dakikada kendi ceza sahasından çıktı, sol çarprazdan girip, sağ ayağıyla golü attı...

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK

F.Bahçe defansının önemli ismi İsmail Köybaşı maçtan sonra duygularını şöyle dile getirdi: "Kriz gibi görünen dönemlerde aslında fırsatlar vardır. Biz bu krizleri fırsata çevirdik ve devamını getirmek artık bizim elimizde. Güzel günler bizi bekliyor. Osmanlı maçında yediğimiz o golden sonra çok şey paylaştık ve başarıya inandık."

49

Fenerbahçe 49 hafta sonra ligde ilk iki sırada yer aldı. 2015-16'yı ikinci sırada tamamlayan Kanarya, geçen sezonun hiçbir haftasında ilk 2'de yer almamıştı. Bu sezon ise en fazla 3. sıraya kadar yükselmişti.