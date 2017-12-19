Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Dört maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe, sahasında misafir ettiği lig sonuncusu Karabükspor’u 2-0’lık skorla geçti ve zirve ile arasındaki puan farkını bire indirdi. İstanbul’a çok sayıda eksik ve altyapı hocası Levent Açıkgöz ile gelen Karabükspor karşısında beklenenden çok daha fazla zorlanan Aykut Kocaman’ın takımına üç puanı kazandıran goller Mehmet Topal ve son haftalarda yedek kalması nedeniyle tartışılan Valbuena’dan geldi. Maça cezası sebebiyle forma giyemeyen Janssen dışında son haftalardaki ideal 11’ini bozmadan başlayan sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonundan bu yana ikinci defa Kadıköy’de bir lig maçının ilk yarısını isabetli şut atamadan tamamladı. Karabüksporlu oyuncuların zaman geçirdikleri gerekçesiyle Kadıköy’de tribünlerden büyük tepki gördüğü ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

Kilidi Valbuena açtı

İkinci yarıda ise sahada daha farklı bir Fenerbahçe vardı. Valbuena-Şener değişikliği sonrası Dirar bu sezon ilk defa sağ bek mevkisine geçerken, Fenerbahçe rakip kaleye daha kalabalık gitmeye başladı. Tribünleri ayağa kaldıran gol ise 56’da geldi. Valbuena’nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Mehmet uzak kale direğine doğru yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 59’da bu kez Aatif’ın pasıyla topla buluşan Valbuena kaleyi yokladı ama kaleci Çağlar kornere çeldi. 71’de Soldado-Isla değişikliğiyle 4-6-0’a dönen Aykut Kocaman’ın takımı bu dakikadan sonra da gol arayışlarını sürdürdü. 76’da sol kanattan içe kat ederek ceza sahasına sokulan Valbuena yaptığı şık vuruşla hem maçın skorunu belirledi hem de Fenerbahçe’yi bu sezon ilk defa lig ikinciliğine taşıdı: 2-0.