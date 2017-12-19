Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe’ye Kardemir Karabükspor karşısında Mathieu Valbuena hayat verdi. Ligde son 5 haftadır yedek kalan ve ilk 11’e girmeyen Valbuena, bu maça da yedek başladı.

İkinci yarının başında oyuna sürülen tecrübeli futbolcu, adeta maçın çehresini değiştirdi. Fransız yıldız, ilk yarıda isabetli şut dahi bulamayan takımını ayağa kaldıran isim oldu. 33 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 55. dakikada Mehmet Topal’a kornerden asist yaptı.

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Ardından 76. dakikada da sol çaprazdan topu çekerek jeneriklik bir gole imza attı. Takımına altın değerinde bir 3 puan hediye eden Valbuena’nın attığı gol sonrası yedek kulübesine ve tribünlere dönüp yaptığı mesaj çok ilginçti.

Başarılı yıldız, sevinç esnasında hocası Aykut Kocaman ve yedek kulübesine dönerek ‘Ben buradayım’ işareti yaptı. Valbuena ardından taraftarlara dönerek coşkulu bir sevinç yaşadı.