Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulunarak, Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile sahalarında yapacakları maçta tribünleri doldurmalarını istedi.

Sarı-kırmızılı takımın, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, Evkur Yeni Malatyaspor'un ligin sürpriz yapan takımlardan olduğunu belirtti.

Rakiplerinin geçen hafta Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldığını anımsatan Sumudica, "Galatasaray'a karşı galibiyet almak kolay bir şey değil. Zoru başardılar. Biz de onlara karşı iyi hazırlanıp, iyi maç çıkarmak istiyoruz. Buradan taraftarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, ligin ilk devresinin son maçında futbolcularım da ben de tribünleri dolu isterim. Onlara sesleniyorum stadı dolduralım, son maçtan da mutlu ayrılalım." dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Güray Vural'ın sakatlığının bulunduğunu vurgulayan Sumudica, "Onun yerine koyabileceğim başka oyuncum var. Takımım bu derinliğe sahip. Güray'ın yerine oynayacak futbolcum da arkadaşını aratmayacaktır. Oyuncularıma kupa maçından sonra 6 gün izin vereceğim, dinlenecekler, onlar bunu hak ettiler. Daha sonra da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Umut Bulut: Gol attığım için mutluyum

Takım kaptanı Umut Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor ile önemli bir maç yapacaklarını, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılıp devreyi güzel bir şekilde bitirmeyi istediklerini dile getirdi.

Bu maçta da taraftarların stadı doldurmasını beklediklerini ve onların desteğiyle 3 puana yakın taraf olduklarını ifade eden Umut, "Geçen sene de bu sene de gol atsam da atmasam da her zaman fiziki istikrarını koruyan, takımı için elinden geleni yapan bir futbolcuyum, bunu herkes biliyor. Gol attığım için mutluyum, inşallah böyle devam ederim." ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ile 24 Aralık Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sumudica yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılılar, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Şut ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Güray Vural katılmadı.

Kulüp başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı izledi.