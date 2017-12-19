Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibi ile karşılaşacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı takım, hafta sonu görevden alınan Velimir Perasovic'in yerine başantrenörlüğü getirilen Ergin Ataman yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Anadolu Efes averajla 15. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümündeki 7 maçını kazanan ve 5 kez de mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 7. sırada bulunuyor.

Avrupa'daki 604. randevu

Anadolu Efes, Rus ekibi karşısında Avrupa'daki 604. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 603 karşılaşmada 336 galibiyet ve 267 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 356. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 355 karşılaşmada 179 galibiyet alırken, 176 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Khimki, Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya gelecek.