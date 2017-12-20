Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor’un gönderiliş süreci ve aldıkları erken seçim kararıyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi. Özbek, Mayıs 2018’de Sportif AŞ’nin kâr açıklamak zorunda olduğunu hatırlatıp camiaya “birlik” mesajı verdi. Özbek özetle şunları söyledi: Yönetim kurulunda iki önemli karar aldık. İlki Tudor ile olan birlikteliğimizi sona erdirdik. Diğeri ise 13 Ocak’ta birincisi 20 Ocak’ta ikincisi seçimli genel kurul yapma kararını açıkladık. Erken seçim tüzükte belirtilmiş. İhtiyaç hissettiğimiz için erken seçimi yapıyoruz. Galatasaray’ı şampiyonluk yürüyüşünde en yüksek seviyeye çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Kenetlenme zamanı

“Bugünden itibaren Mayıs 2018’e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Israrla şunu söylüyorum. Mayıs 2018 Galatasaray için çok kritik bir tarih. Her Galatasaraylı da durumun bilincinde. 20 Ocak’ta kim seçilirse seçilsin, hangi başkan seçilirse seçilsin tüm Galatasaraylıların tek görevi var. Mayıs 2018 yürüyüşünü Galatasaray’a en yakışır şekilde yapmalıyız. Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek, bazı haklarınızdan mahrumiyet getiriyor. 2018 Mayıs ayında Galatasaray Sportif AŞ’nin istenildiği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Aday olanların taahhüt vermesi lazım. Ben bu taahhüdü veriyorum.2018 Mayıs’a başkanla beraber hem şampiyonluk hem de Sportif A.Ş üzerindeki edinimleri yerine getirmek için birlik olmalıyız.”

Adaylar ortaya çıksın

“Galatasaray başkanlığı günlük, bir ay önceden karar verilen bir şey değildir, seneler öncesinden başlanır çalışmaya. Bugünden itibaren çağrı yapıyorum, her kim seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler, Galatasaray’ı bütün çıplaklığıyla onların önüne koyalım. 2018 Mayısına huzur içinde gitmek zorundayız. Şu ana kadar kimseyle görüşmüş değiliz. Hizmete davet edilen kişiler artık bu hizmetten kaçmasın. Sırf polemik yapmak uğruna bazı şeyleri zedelememekte fayda var. Görev süresinin 3 yıl mı, 6 ay mı olacağı soruluyor. Gelecek yönetimin önünde yeterli zamanı olması lazım. Şu ana kadar kimse ile görüşmedim. Yürüyüşümüze katılacak kim varsa herkesle görüşeceğim. Liseli-lisesiz tartışmasını reddediyorum…”

Kayyum tehlikesi

Başkan Dursun Özbek’in basın toplantısında “Mayıs 2018”e vurgu yapması sarı-kırmızılı camiada beklenen “kayyum” tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na 30 Aralık 2012’de eklenen maddeye göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar sona eriyor. Sportif A.Ş. Mayıs 2018 döneminde kâra geçmezse mevzuata göre şirketin yönetimi değişecek. Bu tehlikeye dikkat çeken eski yönetici Fatih Altaylı, “Bundan sonra Dursun Özbek bir kez daha seçilirse, önümüzdeki dönemlerde borç katlanarak artar. Sportif başarı gelmeyeceği için Galatasaray küme düşer. Çıkış yolu var mı, var. Dursun Özbek ‘Sportif AŞ’yi de satalım der’ satarlar” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim’i yıpratmayalım

Başkan Dursun Özbek, Tudor’un yerine Galatasaray’ın başına getirileceği konuşulan Fatih Terim’le ilgili net konuşmadı. Terim ismi etrafında 1-2 aydır devamlı bir tartışmanın döndüğünü söyleyen Özbek, “Bu tartışmaların sevgili Fatih Terim’e zarar verdiğini düşünüyorum. Galatasaray’ın sembolleşmiş bir ismini neden biz yıpratıyoruz? Biz bütün bunları değerlendirip seçim yapmak durumundayız. Bırakın yönetim kurulu bunu değerlendirip kararını versin” dedi. Özbek, “Seçilirseniz gönlünüzdeki isim Terim mi, başkası mı” sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Başarısız olan gider!

Dursun Özbek, görevine son verdikleri Tudor’un son dönemde fazla yıprandığını söylerken, “Son güne kadar Tudor’a destek verdim fakat öyle bir lince uğradı ki... 9 puan öndeyken lince uğramaya başladı. Tartışmalar sertleşmeye başladı. Sayın Tudor, Galatasaray’a hizmet etmek seviyesinden uzaklaşmaya başladı. Gerek psikolojik, gerek mental olarak. Tudor da bu durumdan yorulmaya başladı. Görevli olan herkes Galatasaray’ın başarısı için çalışıyor. Bu başarı çizgisinden uzaklaşılıyor ise kimse kusura bakmayacak. Kim başarısız ise o gider” diye konuştu.

Tek rakip Öztürk

Galatasaray’da 20 Ocak’ta yapılacak seçimli kongrede şimdilik Başkan Dursun Özbek ve Turgay Kıran dışında resmî bir aday yok. Şu anda Özbek’e en ciddi rakip olarak daha önceden aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk görünüyor. Adaylar, 29 Aralık 2017 Cuma gününe kadar Divan Kurulu başkanlığına 43’er kişilik listelerini teslim etmek zorunda.