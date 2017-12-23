Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da dördüncü Fatih Terim dönemi dün resmen başladı. “Yuvam” dediği Galatasaray’a geri döndüğünü söyleyen Terim, 1,5 yıllık sözleşmeyi dün imzaladı. İmza töreninde ilk olarak sözü Başkan Dursun Özbek aldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı “Galatasaray’a ömrünü vermiş ve Galatasaray’la beraber zirveye çıkıp Galatasaray’ı zirveye çıkartan Fatih Terim yuvaya döndü. Hocam dedim, böyle böyle... ‘Biliyorum başkan, derhâl hazırım’ dedi. ‘Ücret’ dedim, Ben imzamı 1974’te attım. Para konuşmam, burası yuvam’ dedi” ifadelerini kullandı. Sözü alan Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek’e şaka yaparak başladı. Terim, ‘Başkanım bazen heyecanlanıyor’ derken bir ayrıntıyı dile getirdi.

Elimi taşın altına koydum

Terim “İki şey konuştuk, birincisi ekonomi, ikincisi süre. 20 Ocak’a kadar seçilirsiniz seçilemezsiniz, mayısta tekrar oturmak kaydıyla diye aramızda bir konuşma geçti. Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum. Hayatım hakikaten burada geçti. Galatasaray’ın son aylardaki durumuna baktığımızda elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatı altındayım. Galatasaray markasının yeni ilkleri yapmasına ihtiyacı var. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Igor Tudor’a da teşekkür ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu. Daha sonra Terim, besmele çekerek sözleşmeye imzayı attı. Daha sonra soru-cevap kısmına geçildi.

Balta ve De Jong dönüyor

Takıma takviyeler yapacaklarını söyleyen Terim “İnsan kulübünün başkanından her gün telefon almıyor. Memnun oldum ve geldim. Kadroda 19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok, var olan da ameliyat oldu. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağım. Sorunları biliyorum, çözümlerini de biliyorum. Mental ve fiziki yorgunluğu olan arkadaşlar gördüm. Hakan Balta’yı da De Jong’u da kampa çağırdım” dedi. “Nerede kalmıştık” teweetiyle ilgili olarak Terim, “Sorarsanız antrenmanda kalmıştık derim. Haberi orada almıştım çünkü. Galatasaray’ın muhakkak Avrupa’da olması lazım. Bunun için de sezon sonunda bulunacağımız yerler belli. 1-2 kaliteli takviyeye ihtiyaç var’ dedi.

Wenger gibi kalsaydım...

Attığı tweeti kızlarıyla planladığını da anlatan Terim “Bu kızlarımın fikriydi. Bir gün geri dönersen böyle bir şey yapalım demişlerdi. Artık sosyal medyayı daha sık kullanırım” dedi. Terim, tweetin rekor kırdığı hatırlatılınca da, “Tarihe geçmeyi severiz. Geçmişteki başarıları yukarı çıkarmak için buradayım ben. Yapacağımız işlerin başlangıç noktası olmasını umut ediyorum. Bu bir meydan okuma. Kariyerimi kaybetme korkum yok çünkü bu kariyeri Galatasaray’da yaptım. Kaybedeceksem de burada kaybederim.1996’da Wenger’le aynı dönem geldik. Onun 21. yılı Arsenal’in başında. Ben de Galatasaray’ın başında 21 yıl kalsam neler olurdu diye düşünmüyor değilim” ifadelerini kullandı.