Galatasaray’da Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından takımda değişiklikler sürüyor. Yeni Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve başlamasının ardından sezon başında kadro dışı kalan deneyimli savunma oyuncusu Hakan Balta takımla antrenmanla katılmaya başlamıştı. Terim’in gelmesinin ardından bugün de diğer bir kadro dışı olan Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong da Göztepe maçı için yapılan antrenmanda yer aldı. Fatih Terim, düzenlenen imza töreninde Hollandalı futbolcuyu tekrar takıma çağırdığını açıklamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı son olarak 14 Mayıs 2017 tarihinde deplasmandaki Gaziantepspor maçında giymişti.
Galatasaray’da Nigel de Jong antrenmanda
23.12.2017 - 20:17 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’da sezon başında kadro dışı kalan Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanında yer aldı.
Etiketler : Galatasaray,Hollandalı Nigel de Jong,Nigel de Jong galatasaray,
530164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530164.aspx
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3
3
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2
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5
2
33
19
14
32
3
Galatasaray
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10
2
4
34
21
13
32
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Beşiktaş
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8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
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2
25
17
8
30
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5
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2
7
23
27
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26
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7
4
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28
19
9
25
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Malatyaspor
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5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
16
4
2
10
15
22
-7
14
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
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2
2
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28
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23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
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Antalyaspor - Alanyaspor
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Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
3
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
4
Ümraniyespor
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8
5
3
22
15
7
29
5
Adanaspor
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5
5
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Balıkesirspor
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5
4
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25
6
23
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Boluspor
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7
2
7
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4
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Elazığspor
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6
24
22
2
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17
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10
Erzurumspor
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5
6
5
18
19
-1
21
11
Gazişehir G.Ant
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4
8
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15
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20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
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Denizlispor
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Grandmedical Manisaspor
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2
9
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-8
8
18
Gaziantepspor
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1
4
12
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-31
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