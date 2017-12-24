Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Timsah, karşısında ise son 3 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ateş hattındaki Gençler vardı. Paul Le Guen’in öğrencileri 90 dakika boyunca topa hükmetti. Yüzde 73’e 27’lik bir oran vardı ama tabelada eşitlik söz konusuydu. 52’de Ahmet İlhan’ın ortasında Skuletic ağları havalandırdı bu sezon dördüncü golüne ulaştı. Baskıyı artıran Timsah 65’te Titi’nin direğe çarpıp ağlara giden vuruşuyla beraberliği yakaladı: 1-1. Bursa son bölümde oyunu rakip alana yıktı ancak Gençlerbirliği’ni yıkamadı. 90’da ev sahibi takımın atağında Agu’nun kafa şutu direkten geri geldi.