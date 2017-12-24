Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk üç çeyreği dengede geçen maçta galibiyete son periyottaki oyunuyla uzanan David Blatt’ın takımı böylece ligdeki yedinci galibiyetini elde etti. Yeni antrenörü Ozan Bulkaz ile ilk lig maçına çıkan Trabzonspor ise üst üste beşinci yenilgisini aldı. Beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği Daçka’da Will Cummings 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Furkan Aldemir de 16 sayı, 13 ribaundla double double yaptı.