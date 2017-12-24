Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Şenol Güneş, Sivas maçı sonrası yayıncı kuruluşun canlı yayınına çıktığında gergindi. Yayına alınmadan önce bekletilmesine ve organizasyon bozukluğuna kızdı, saygı beklediğini söyledi. Güneş maçla ilgili değerlendirmesinde de Sivas’ı tebrik ederken hatalarını anlattı. Kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Güneş “Oyun üstünlüğümüz vardı, pozisyonlarımız vardı. Ancak vuruş tekniiği olarak zayıf kaldık. Orta isabetimiz eksikti. Bir tane vuruş yapabildik. Ataklarımız oldu ama ortalarda koşu yapmakta geç kaldık. Dönen toptan yediğimiz gol var. Uzaktan atılan şut ve dönen toptan yenen gol...” dedi.



“Tepki göstermedim”

“Yediğimiz gole bakarsan ondan çok daha kolaylarını atamadık” diyen Güneş “İkinci yarının belli bir bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk. Cenk’in yakaladığı iki pozisyon vardı. Gol atabilirdik ancak biz vuramadık. Futbolda bazen böyle şeyler olabilir. Başka bir şey söylemek doğru değil. Oyuncuların niyetinden şüphem yok ama yediğimiz goller bizim gibi üst düzey takımın yememesi gereken goller” diye konuştu. Güneş ayrıca hiçbir zaman rakiplerin savunma yapmasına kızmadığını sadece zaman geçirmelerine tepki gösterdiğini söyledi. Güneş ilk yarı değerlendirmesini de yaparak “Rakiplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Kayıp puanlar var. Bu takım iyi işler yaptı. İyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. Ama şu anda ilk yarıda kendi kaybettiğimiz puanlarla, mazeretlerle bir yere gidilemez. Ama kapatacağımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı.