Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında 1554 gün sonra Göztepe maçında sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adamın dördüncü döneminin de başlangıcı olacak bu maç aynı zamanda muhteşem bir ‘hoş geldin’ partisine dönüşecek. Terim’in gelişiyle birlikte adeta coşan ve başarılı hocanın “Nerede kalmıştık?” tweetine rekor beğenide bulunan taraftarlar, Göztepe maçında Türk Telekom Stadı’na akın edecek. Kombinelerle birlikte şimdiden 47 bin biletin tüketildiği belirtilirken, bu rakamın bugün en az 50 bini bulacağı belirtildi. Terim için ayrıca özel koreografi hazırlığında olan taraftarlar başarılı hocaya “Yuvana hoş geldin” diyecek.



Yabancılar çok ısındı

Terim’in gelişi takım içinde de büyük bir heyecana sahne oldu. Igor Tudor’la büyük problemler yaşayan Maicon, Terim ile çok sıcak bir bağ kurdu ve kulübün paylaştığı Terim görselini de beğenerek bunu ifade etti. Feghouli de antrenmandan Terim ile olan fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu gösterdi. Kadro dışı olan isimlerden Hakan Balta ile De Jong’un takıma dahil edilmesi sevinçle karşılandı. Diğer taraftan Göztepe maçını galibiyetle kapatıp takım üzerindeki köklü değişiklikleri devre arası kampına bırakmayı düşünen Terim’in, bu karşılaşmada Ndiaye’nin yerine Selçuk’a görev verebileceği belirtildi.

Burhan Can Terzi