Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray’da maç öncesi Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 34. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucunda Maicon, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. 19 yaşındaki futbolcu gördüğü bu kartla ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor’a karşı takımını yalnız bıraktı.
Maicon, bu sezon ligde 17 maçta da ilk 11’de çıkmış ve 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Galatasaray'da cezalı duruma düşen Maicon, Kayseri maçında yok
24.12.2017 - 20:06 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor maçında yok.
Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray’da maç öncesi Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 34. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucunda Maicon, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. 19 yaşındaki futbolcu gördüğü bu kartla ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor’a karşı takımını yalnız bıraktı.
Etiketler : Maicon,Maicon galatasaray,
530428 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530428.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
2
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4