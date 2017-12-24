Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray’da maç öncesi Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 34. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucunda Maicon, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. 19 yaşındaki futbolcu gördüğü bu kartla ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor’a karşı takımını yalnız bıraktı.

Maicon, bu sezon ligde 17 maçta da ilk 11’de çıkmış ve 4 kez fileleri havalandırmıştı.