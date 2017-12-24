Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile mücadele eden Galatasaray’da Garry Rodrigues hücum hattında etkili olan isimlerin başında geldi. Rodrigues, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 11’de görevlendirildi. 27. Yaşındaki futbolcu, takımı 1-0 gerideyken, 19. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı. Başarılı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Rodrigues, 3 de asist yapmıştı. Garry Rodrigues, Göztepe maçı dahil bu sezon ligde 12 maçta görev aldı.