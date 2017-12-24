Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile mücadele eden Galatasaray’da Garry Rodrigues hücum hattında etkili olan isimlerin başında geldi. Rodrigues, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 11’de görevlendirildi. 27. Yaşındaki futbolcu, takımı 1-0 gerideyken, 19. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı. Başarılı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Rodrigues, 3 de asist yapmıştı. Garry Rodrigues, Göztepe maçı dahil bu sezon ligde 12 maçta görev aldı.