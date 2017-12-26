Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başında 7 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Maicon Roque, ilk yarıyı muhteşem kapattı. Daha önce 4 defa fileleri havalandıran Brezilyalı stoper, Göztepe önünde bu defa frikikten, Hagi’yi hatırlatan bir gole imza attı 5 gole ulaştı. Bu rakam rakiplerin forvet orijinli oyuncularını da geride bıraktı. Beşiktaş’ın en çok kazananı olan Negredo ilk yarıda 4 gol kaydederken Fenerbahçe’de Soldado 3, Janssen de 2 gol kaydetmişti. Ki Maicon’un şöyle bir özelliği de ortaya çıktı; Telafi duygusu... 29 yaşındaki futbolcu Karabük maçında penaltıya sebebiyet vermiş sonrasında 2 golle galibiyeti getirmişti. Önceki gün de Göztepe önünde önce penaltı yaptırdı ardından harika bir frikik golüne imzasını attı.



Gol dünya basınında

Öte yandan Maicon’un attığı frikik golü yabancı basında da büyük yankı uyandırdı. Globo Esporte sitesi manşetine taşıdığı haberde “Maicon, Galatasaray’ı harika frikiğiyle zafere taşıdı” başlığını attı. Haberin içiriğinde ise, “Eski Sao Paolo’lu yıdız, Beto’nun koruduğu kaleye frikikten golünü gönderdi” denildi. Fransız L’Equipe gazetesi de gole özel yer ayırarak “Maicon’un harika frikiği” yorumunda bulundu. Bein Sports France ise “Galatasaray’da Maicon’un muhteşem frikiği” başlığıyla özel yayın yaptı.

Yabancılara kupa izni

Ligin ilk yarısını Göztepe galibiyetiyle tamamlayan Galatasaray, Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bu akşam Bucaspor’u ağırlayacak. Cimbom’un, 2. Lig ekibiyle karşılaşacağı mücadele saat 20.30’da başlayacak. Maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar dün akşam Fatih Terim yönetiminde çalışmasını yapıp kampa girerken kaleci Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando’ya izin verildi.

Ahmet Sivri imzaladı

G.Saray’da herkes Fatih Terim’in gelmesiyle A Takıma odaklı ama aşağıda da hareket var. U21 takımında attığı 13 golle en golcü futbolcu konumunda olan Kıbrıslı genç yıldız Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmışt