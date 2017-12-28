Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship takımlarından Sheffield Wednesday'deki görevine son verilen Carlos Carvalhal Premier Lig'de zor günler geçiren Swansea City ile anlaştı.

BAŞAKŞEHİR'DE DE ÇALIŞMIŞTI

Türkiye'de Beşiktaş ve Başakşehir'in (İstanbul Büyükşehir Belediye) eski teknik direktörü olarak görev yapan Carvalhal bu sabah Swansea ile yeni menajer (teknik direktör) olarak anlaşma imzaladı.

Swansea bu sezon 20 maçta şu ana kadar 13 puan toplayabildi ve son sıraya demir attı.

Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal 4 Aralık 1965, Braga'da doğdu. Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde defans oyuncusu olarak görev yapmıştır. Portekiz'de Braga, Maritimo gibi takımlarları çalıştırdıktan Türkiye'de de görev yapmıştı.



