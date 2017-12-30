Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay, İstanbul’da 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Trabzonspor’un teknik patronu transferle ilgili olarak bilgilendirmede bulunup iki yabancı ile yolların ayrılacağını açıkladı. Volkan Şen’le birlikte gidecek isimler Bongonda ve Mas... Çalımbay, Bongonda’nın oyun anlayışının kendilerine ters olduğunu vurgulayıp “Kendisi gayet mükemmel bir oyuncu ama top sadece oyuncunun ayağındayken oynanmıyor. Futbol iki yönlü bir oyun hem defansif oynaman hem de gol atman lazım” dedi. Rıza Hoca Mas için de “Ailesiyle Arjantin’de yaşamak ve Millî Takım’da oynamak için takımdan ayrılmak istiyor. Biz de izin verdik, arkadaş gitmek istiyorsa bırakalım diye. Büyük ihtimalle ayrılacak” ifadesini kullandı. Çalımbay, yabancı sayısının fazla olduğunu ve İngiltere’deki gibi millîlik (sayı) kriteri getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Taraftara özel övgü

Trabzon seyircisinin 12 numara değil 1 numara olduğunu da dergideki yazısında belirten Çalımbay “Trabzon’un muhteşem bir taraftarı var ve bunların desteği ile yönetimin desteği birleşince oyuncular da oynamak istiyor. En büyük çıkışımız Galatasaray maçıyla olmuştu. Devre arasında gereken takviyeleri yapıp Trabzon’u daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi. “Göreve keşke sezon başında gelseydik” itirafındada bulunan Rıza Hoca şu anda da kaybedilmiş bir şey olmadığının altını çizerek “Konya, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını çok iyi şekilde bitirirsek iyi şeyler başarmış olacağız” diye konuştu.

4-3’lük F.Bahçe maçı unutulmaz

Video Hakem Sistemi (VAR) konusunda denemek gerektiğini ifade eden Rıza Çalımbay kariyerinde unutamadığı maç olarak 4-3’lük Fenerbahçe mücadelesini gösterdi. Başarılı hoca “Tabii ki Fenerbahçe bizi yenebilir, biz de yenebiliriz. Son 25 dakikada kalecimiz kırmızı kart görünce Pancu’yu kaleye koyduk. O gün oyuncularımız bize güzel bir sürpriz yaptı. 11 kişi yapamadığımız şeyi 10 kişi yaptık ve kalecimiz Pancu’ydu. Bunu antrenörlük hayatımda unutamıyorum” dedi.

Kanatlanmalıyız

Trabzonspor’dan teklif almalarının ardından ekibiyle beraber en ufak bir çekincelerinin olmadığını ve hemen kabul ettiklerini belirten Rıza Çalımbay, göreve gelmelerinin ardından takımdaki güven problemini çözmeye çalıştıklarını, başarılı da olduklarını söyledi. Devre arası kampında eksikleri tamamlayacaklarını belirten bordo-mavililerin teknik patronu saha dışından saha içine girip “Gördüğümüz yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Antalya’da kamp yapacağız. Bizim orta sahamız çok iyi. Sadece kanatlarda biraz sıkıntılarımız var. Onları da düzeltmeye çalışacağız” diye konuştu.