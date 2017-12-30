Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Biz bu bakışları Yeşilçam’da ‘Baba’ Hulûsi Kentmen’den, ‘Mahmut Hoca’dan tanıyoruz, ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Şenol Güneş’in Everton’a gitmesi an meselesi olan Cenk Tosun’un ardından attığı bakış yürekleri burktu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın misafir ettiği Osmanlıspor’u 4-1 yendiği maçın ardından taraftarlar Cenk Tosun’u tribünlere çağırmıştı. Ardında bütün takım arkadaşları ve teknik direktörü de vardı. Tosun Paşa’nın “üçlüsü” bir “veda” olarak yorumlanırken Şenol Güneş’in o anlardaki bakışı yılların özetiydi. O bakışlarda, gurur, emek, mutluluk, endişe ve mahzunluk vardı. Tecrübeli teknik adamın değeri bir defa daha anlaşıldı. Genelde duygularını yansıtmayan Güneş’in bu defa gardı düşmüş, âdeta evladına ardından bakakalmıştı.

BAVULLARI HAZIR

Siyah-beyazlı taraftarlar bu kareyi görünce duygu seli yaşandı sosyal medyada. Taraftarlar Şenol Güneş’in o hâlini görmeye dayanamadı. “Sen üzülme yeter ki hocam” diyerek Cenk Tosun’un transferinin gerçekleşmemesini istediler. Yapılan yorumlarda “Şenol Güneş’i böyle görmeye yürek dayanır mı?”, “Cenk gitme kal, hocanı üzme” şeklindeki ifadeler dikkat çekiciydi. Taraftarlar ondan ayrılmayı hiç istemese de Cenk Tosun’un bavulları hazır. Yıldız golcünün kısa süre içinde takım arkadaşlarıyla vedalaşıp Everton’a imza atmak üzere eşiyle birlikte Liverpool’a uçması bekleniyor.

İNGİLİZLER İSTANBUL'DA

Everton kulübünün yetkilileri transferi bitirmek üzere İstanbul’a geldi. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen İngiliz ekibinin temsilcileri daha sonra Cenk ile masaya oturdu. Everton Kulübü, İstanbul’da yaptığı temaslarda anlaşma sağlayarak, Cenk Tosun’u kısa süre içinde kadrosuna katmak istediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. İlk görüşmede taraflar arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda kesin anlaşmaya varılamadı.

BAŞAKŞEHİR'DEN EVERTON'A TEŞEKKÜR

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir’den, Cenk Tosun transferi için bir mesaj geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Rakibimiz Beşiktaş’tan Cenk Tosun’u aldığınız için teşekkürler. Bu transferden hiç pişman olmayacaksınız” ifadeleri kullanılması büyük ilgi gördü.

BAKAN BAK'TAN CENK'E KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaşlı Cenk Tosun’un Everton’a transfer olacağı iddialarına ilişkin “Gösterdiği performansla böylesine önemli bir transferi hak etti. Beşiktaş camiası adına, onun adına gurur duyduk. İnşallah orada da ülkemizi güzel şekilde temsil eder” değerlendirmesinde bulundu.

CENK TOSUN'A İHTİYAÇ VAR

İngiltere Premier Lig takımı Everton’ın menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam “Cenk ve birkaç isimle daha ilgileniyoruz. Çünkü ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyacımız var. Ara transferde bir forvet transfer etmek istiyoruz” dedi.