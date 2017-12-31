Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun’un Everton’a transferinde sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. Üç gün önce bu transfer için İstanbul’a gelen Everton yetkilileri dün İngiltere’ye döndü. İki gün süren pazarlıklar sonunda Ada ekibinin 28 milyon avro tutan bonservis bedelinde uzlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fakat Afrika’da tatilde bulunan Orman’ın telekonferansla katıldığı pazarlıklarda, ücretin yarısının da peşin olarak ödenmesinde ısrarcı olduğu bildirildi. Beşiktaş yönetimine Cenk transferi ile ilgili tüm tekliflerini sunan Everton Futbol Direktörü Steve Walsh’ın, Orman’ın şartlarını kendi yönetimine ileteceği ve iki tarafın da önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği sızan bilgiler arasında.



Tören Goodison Park’ta

Öte yandan Everton yöneticilerinin apar topar İstanbul’a gelmesinin de arka planı ortaya çıktı. Kulüp teknik patronu Sam Allardyce’ın Cenk’e Avrupa’nın başka büyük kulüplerinin de talip olduğunu öğrenerek telaşlandığı ve yönetimine, “Elimizi çabuk tutmalıyız. Bu gidişle futbolcuyu kaçıracağız” diyerek sitem ettiği belirtildi. Futbolcunun fiyatında indirim yaptırabilmek için ‘tok alıcı’ pozları takınan Everton yönetiminin bu gelişme üzerine İstanbul’a heyet gönderdiği Ada basınında haberleştirildi. Cenk’e Leipzig, Roma, Valencia ve Bayer Leverkusen ekipleri de talip. Pürüzler giderilebilirse Cenk’in Everton’a atacağı imzanın 4,5 yıllık olacağı ve kulübün stadı olan Goodison Park’ta tören yapılacağı belirtildi.

İngiltere'ye gitti!

Transfer görüşmeleri için Dubai tatilini iptal eden Cenk, görüşmelerin beklediğinden daha uzun sürmesi üzerine yeni tatil planı yaptı. Eşi ile birlikte dün Başkan Fikret Orman’dan izin alarak Londra’ya giden milli golcü hem burada tatil yapacak hem de yeni yılın ilk günlerinde iki tarafın anlaşmasını bekleyecek. Cenk anlaşmaların imzalanması halinde Londra’dan Liverpool’a geçecek.

Cedi’den al mesajı!

Everton’a transfer olması an meselesi olan Cenk Tosun, NBA’deki millî yıldızımız Cedi Osman’ın All-Star oylaması için sosyal medyadan destek verdi. Genç basketbolcu da karşılık olarak Cenk’e teşekkür etti ve transferi ile ilgili olarak, “Senin için de hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı. Bu mesaja karşılık veren golcü futbolcu attığı mesajda transferi yalanlamadı.

Boyko ayrılıyor

Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Denys Boyko devre arasında takımdan ayrılıyor. Konu hakkında Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Boyko’nun menajeri Vadim Shabliy, transfer için 3 kulüple görüştüklerini söylerken, “Yakın zamanda geleceğinin netleşeceğini düşünüyorum. Bu takımların hangi ligde oynayacaklarını söylemeyeceğim. Ama Ukrayna olmayacak” dedi.