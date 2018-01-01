Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton’un yıllık sözleşme teklifini kabul eden Cenk Tosun, Instagram hesabından eşi Ece Akgürbüz ile Londra’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Cenk fotoğrafa "İyi seneler" notunu düştü. 2 Ocak’ta sağlık kontrolünden geçecek olan Cenk’in ardından Everton’la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.