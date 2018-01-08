Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Cenk Tosun’un Everton’a satılması sonrası yeni bir golcü transferi yapması beklenen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman önemli bir açıklamada bulundu. Ekonomik olması halinde transfer yapacaklarını söyleyen Orman “Şartlar uygun olursa kadromuza takviye gelebilir. Transfer yapmamız şart değil. Ellimizde şu an Negredo gibi çok önemli bir golcü var zaten. Eğer Cenk gitmeseydi ve sezon ortasında sakatlansaydı Beşiktaş yine hedeflerini kovalardı. Şu anda da durum bu” sözlerini kullandı. Başkan Orman “Slimani, Demba Ba, Larin?” sorusuna da “Ekonomik şartları değerlendirmemiz lazım” şeklinde cevap verdi. Öte yandan Cenk Tosun transferinin abartıldığını söyleyen Orman “Coutinho, 160 milyon avroya Barcelona’ya gidiyor. Cenk, Porto’da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi, bu açıdan da üzücü” diye konuştu.



Hepsi oğlum gibi

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Oğuzhan ve Tolgay’ı gönderme gibi bir niyetleri olmadığını söyleyen Orman “Tolgay ve Oğuzhan bizim oyuncularımız, bir yere gidecekleri yok. Göndermeye niyetimiz de yok. Tolgay ile bir prensip anlaşmasına vardık. Onların da gitmeye niyeti yok. Oyuncularım benim iznim olmadan kimseyle görüşmez, burası Beşiktaş. Hepsi benim oğlum gibi. Kimse benim oyuncularımla benden izin almadan görüşemez. Ben futbolcularımı eşya olarak görmüyorum” diye konuştu. Kupa maçlarında ve Leipzig deplasmanında yıldızlaşan Orkan Çınar’ın oynamasını istediğini belirten Başkan Orman “Orkan’a sadece Konyaspor’dan değil başka takımlardan da teklifler var. Hoca ile konuşacağız, seneye takımda direkt oynamasını istiyorum” sözlerini kullandı.

VAN PERSIE Mİ? TEŞEKKÜR EDERİM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün yapılan barbekü partisinde açıklamalarda bulundu. Başkan Orman bir gazetecinin “Bonservissiz oyuncu arıyorsunuz. Robin van Persie’nin bonservisi yok” demesi üzerine “Teşekkür ederim” diyerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.



Başkan Orman Londra yolcusu

Başkan Fikret Orman, Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un ilk maçı için Londra’ya gidecek. Orman yaptığı açıklamada “Cenk’in ilk maçında orada olmak istiyorum” dedi. Cenk’in transferi için geçen hafta Londra’ya giden Orman, cumartesi günü oynanacak maça gittiğinde transfer görüşmeleri de yapacak.