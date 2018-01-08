Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Sivasspor, Side’de kamp yaptığı otelde çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Düz koşu ve istasyon çalışmalarının ardından iki takım halinde top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra taktik antrenman yaptı. Hazırlıklarına devam edecek olan Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
08.01.2018 - 20:16 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Side’de sürdüren Sivasspor, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.
Etiketler : sivasspor,süper lig,antalya,
534625 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/534625.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa 1 - 2 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4