Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolculara tavsiyeler veren 34 yaşındaki oyuncu, “Yurt dışına veya millî takıma gitme konusunda bir adım ileri atmada problem yaşıyorlar. Günlük çalışmaya sıkı sıkı sarılmaları gerekli. Cenk Tosun böyle bir teklif gelince 2-3 hafta dalgalanma yaşadı. Onda bu tereddüdü gördüm ama sonuç olarak transfer gerçekleşti” dedi. Pepe, Everton’a transfer olan Cenk’le yaptığı görüşmede “Geleceği düşünme, sadece bugünün tadını çıkar, zaten bir şey olacaksa bu kendiliğinden olacaktır” şeklinde tavsiyeler verdiğini söyledi.