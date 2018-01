Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 'Türk Antrenörleri Başarı Endeksi' konulu panele katıldı.

Panelde Türk antrenörlerin yurt dışında görev yapmasıyla ilgili soru üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, antrenör olarak yetenekli oyuncu üretmeye başlanması gerektiğini belirtti.

"MİLLÎ TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Yetiştirilen futbolcuyu yurt dışındaki takımlara transfer etmek gerektiğini aktaran Kocaman,"Oyuncu ihraç etmek lazım. Ondan sonra antrenör ihraç etmek lazım. En az 30-35 tane oyuncuyu belki bir antrenör olarak yurt dışına gönderme şansına sahip olabiliriz. Her şeyi biriktirmekle ilgili. Ne bilgi biriktirebiliyoruz ne oyuncu üretebiliyoruz. Bunda geç kaldık ama hala aynı şeylere devam ediyoruz. Temel olarak çok fazla bilgiye inanan bir toplum değiliz. Daha çok söylemler ve söylentiler üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla her şeyde geride kalıyoruz. Bence futbol da bunlardan bir tanesi " dedi.

'Millî Takımı çalıştırmak ana hedef midir?' sorusuna Kocaman ise soruya şöyle cevap verdi: "Her ülkede çalışan insanın Millî Takım son hedefidir. Nihai hedeflerden biridir. Hem oynarken formayı giymek hem çalıştırıcılık yaparken Millî Takım çalıştırıcı olabilmek burada olan herkesin kutsal görevidir. Her Türk antrenör gibi Millî Takım'da görev almayı istiyorum. İnkâr etmenin gereği yok. Her antrenörün bu konuda beklentisi vardır."