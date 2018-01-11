Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, karşılaşma öncesi yapılan şut idmanı sırasında sağ ayak bileğini burktuğu için sahaya çıkmadı.

Clippers, Lou Williams'ın 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçı 125-106 kazandı. 50 sayının 27'sini üçüncü çeyrekte atan Williams ayrıca 7 de asist yaptı.

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Clippers'ta Tyrone Wallace 22 sayı, 6 ribaunt, Montrezl Harrell 14 sayı, 7 ribaunt ve DeAndre Jordan 10 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Yüzde 77,8 isabetle 40 sayı atan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, kariyerinde 20 bin sayı barajını aştı. Durant (29 yaş, 103 gün), 28 yaşında 20 bin sayı barajını geçen LeBron James'ten sonra NBA tarihinde bunu başaran 2. en genç oyuncu oldu. Durant, 20 bin sayıya Kobe Bryant, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan daha erken ulaştı

Ersan'dan 10 sayı, 9 ribaunt

Ligin dibindeki Atlanta Hawks, Denver Nuggets'ı 110-97 yenerek 10 maç sonra ilk deplasman galibiyetini aldı.

Hawks'ta oynayan millî basketbolcu Ersan İlyasova, karşılaşmayı 10 sayı ve 9 ribauntla tamamladı. Dennis Schröder 19 sayı, 10 asist ve Taurean Prince 16 sayı, 5 ribaunt üretti.