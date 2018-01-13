Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ümitlerle geldiği sarı lacivertli takımda bekleneni veremeyen ve beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, en son kadro dışı bırakılmıştı... Milli futbolcu yeni takımıyla prensipte anlaştı...

Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu. O durak belli oldu.



Yönetimin "Katar'a git" teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcu gözünü La Liga'ya çevirdi. Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu öğrenildi.

İspanya'dan gelen bilgilere göre Betis kulübü, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Genç yıldızın Betis'e çok sıcak baktığı açıklandı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin ise henüz başlamadığı öğrenildi. Fakat Fenerbahçe yönetiminin Ozan'ı kiralamayı düşünmediği, bonservisiyle elden çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak, Ozan Tufan, Real Betis'e büyük ihtimalle imza atacak. (Takvim)