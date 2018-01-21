Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem de iyileşen ve göreve hazır olan Burak Yılmaz’ı, hem de yeni sol beki Filip Novak’la beraber. Ki teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu iki ismi bugün 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinde iki sakat var. Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo. Çalımbay’ın öğrencilerinin hedefi hem lig yarışından kopmamak hem de Fenerbahçe maçı öncesinde moral bulmak. Başkan Muharrem Usta ile beraber yöneticiler de kampa geldi, takıma moral verdi, tek beklentilerinin galibiyet olduğunu söyledi. İdmanı da izleyen Usta’nın aklı transferde olan futbolcularla da görüştüğü belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da oyuncularla yaptığı görüşmelerde kupada elendikleri Konya maçının analizini yaparak ikinci devredeki futbolu istediği öğrenildi. Bu arada rakip Konyaspor kupada çeyrek finale kalsa da ligde 15. sırada ve ateş hattında bulunuyor.

8 tehlike!

Trabzon’da 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bugünkü Konya maçında Hubocan, Pereira, Yusuf, Olcay, Bero, Onazi ve Burak Yılmaz sarı kart görürse Fenerbahçe maçında cezalı. Yılmaz.