Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu. Dursun Özbek’in mayıs ayını beklemeden erken seçim kararı almasının ardından yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlık için kıyasıya bir yarış yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesinde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Mustafa Cengiz’in sarı, Dursun Özbek’in kırmızı oy pusulasıyla girdiği seçim yarışı son sandığa kadar adeta nefesleri kesti. Kongrede 3 bin 416 genel kurul üyesi oy kullandı. İlk sandıklardan Dursun Özbek üstün çıktı. İlk 5 sandık sonrası 143 oy rakibine fark atan Özbek, rakibi Cengiz karşısında daha sonra büyük hayal kırıklığı yaşamaya başladı.



Tüymedik buradayız

“Bu bir baskın seçimdir. Mayısta yapılmalıydı” diyen muhalefetin adayı Mustafa Cengiz, sonraki sandıklarda dengeyi sağladı ve öne geçti. 1703 oy alan Cengiz, Galatasaray’ın 37. başkanı olurken, Özbek 1623 oyda kaldı. Dursun Özbek son sandığın açılmasını beklemeden yeni başkan Mustafa Cengiz’i tebrik edip salondan ayrıldı. Seçim sonucu camiada ‘sürpriz’ olarak nitelendirilirken, salonda Cengiz lehine tezahüratlar yapıldı. Kongre üyeleri, Özbek’in Ünal Aysal’ın şahsında muhalefet için söylediği “Zoru görünce tüydüler” sözlerine atıfta bulunarak, “Biz tüymedik, buradayız” sloganları attı. Cengiz taraftarlarının coşkusu tavan yaparken, Özbek taraftarları beklemedikleri yenilgi karşısında şoke oldu.



Her şey Terim’le başladı

Sezona fırtına gibi giren Galatasaray futbol takımının üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Igor Tudor’un görevine son verdikten sonra “Yönetim içinde Fatih Terim’i istemeyenler var” diyerek olağanüstü kongre kararı alan Dursun Özbek, muhalefetin “Bu bir baskın seçimdir. 5 ay süresi kalan yönetim kurnazca görev süresini 3 yıla çıkarma çabasında” suçlamalarına maruz kalmıştı. Ancak dün ortaya çıkan tabloda Dursun Özbek ağır bir yenilgiye uğrayarak koltuğundan oldu. Bir başka deyişle ava giderken avlandı. Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 37. başkanı olarak büyük bir zafer kazandı. Mustafa Cengiz, seçim öncesinde Fatih Terim’le uzun süreli bir anlaşma yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

MUSTAFA CENGİZ’DEN ZAFER YORUMU

Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Mustafa Cengiz, seçim zaferi sonrası camiaya mesajlar verdi. Kendisini destekleyen genel kurul üyelerine teşekkür eden Cengiz, “Mevla neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı olsun. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. Bugün burada bir ilki yaşattınız. Açık, şeffaf bir Galatasaray dedik. Öyle de olacak. Doğruların realize edildiği bir Galatasaray olacak. Sizlerle beraber varız. Siz olmadan ben bir hiçim. Hep birlikte çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Şahlanışın başlangıcı

Galatasaray kongresinin tarih yazdığını söyleyen Mustafa Cengiz, “İlk defa burada Galatasaray Başkanı girdiği seçimi kaybetti. İlk defa 5 sandık sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Siz inanın, bir çığır açtınız. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizler gibi sıradan bir Galatasaray neferiyim. Siz ne iseniz ben oyum. Tüm gücümü enerjimi vermeye geldim. Galatasaray’ın sahada ve 14 spor dalında tekrar şahlanışının startını vereceğiz” dedi.

Nerede kalmıştık?

Mustafa Cengiz’in başkanlık yarışında kendisine büyük destek veren Burak Elmas da tıpkı Fatih Terim gibi “Nerede kalmıştık” tweeti attı. Bu tweete Abdurrahim Albayrak’tan, “Sevgili Burak kardeşim Florya’da kalmıştık” cevabı geldi. Bu tweetler binlerce beğeni aldı.



İki kritik soru

Seçimin bitmesi ve yeni başkanın belli olmasıyla G.Saray’da iki önemli soru gündeme geldi. İlki Dursun Özbek’in 22 milyonluk kefaletinin ne olacağı konusu. Diğeri de 21’inde futbolculara yapılacak 5 milyon avroluk ödemenin akıbeti...



Birlik de kongreye

Kulüpler Birliği Başkanı olan Dursun Özbek’in bu görevinden de ayrılmak zorunda kalacağı belirtildi. En kısa süre içinde seçime gidileceği ifade edilirken, kulüplerin özellikle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.



Özbek tarihe geçti

G.Saray’da tarihi seçim öncesi basın mensuplarınca sonuç tahmini istenen Dursun Özbek, “2 bine 1000” diyerek bin oyluk fark beklediğini ifade etse de, yönetimde iken seçim kaybeden ilk Galatasaray başkanı olarak tarihe geçti.

G.SARAY’IN YENİ YÖNETİM KURULU



Mustafa Cengiz

Doğum tarihi: 1949, Gaziantep

Eğitimi: Ankara Siyasal Bilgiler Fak.

Mesleği: İş adamı (Akaryakıt)



Celal Açar

Doğum tarihi: 1939, İstanbul

Eğitimi: Galatasaray Lisesi

Mesleği: İş adamı (Matbaa)



Ahmet Şenkal

Doğum tarihi: 1948, Konya

Eğitimi: İstanbul Üni. İktisat Fak. Siyasi İlimler - Maliye



Prof. Dr. Acar Baltaş

Doğum tarihi: 1947, İstanbul

Eğitimi: Cerrahpaşa Tıp Fak.

Mesleği: Doktor (Nöroloji)



Prof. Dr. Nejat Güney

Doğum tarihi: 1948, İstanbul

Eğitimi: Çapa Tıp Fakültesi

Mesleği: Doktor (Ortopedi)



F. Okan Böke

Doğum tarihi: 1965, İstanbul

Eğitimi: Texas A&M University

Mesleği: Bankacı



Adil Araboğlu

Doğum tarihi: 1953, Samsun

Eğitimi: Marmara Üni. Siyasal Bilgiler

Mesleği: Ticaret



Doç. Dr. Emre Erdoğan

Doğum tarihi: 1971, Bursa

Eğitimi: Boğaziçi Üni. Siyasal Bilimi

Mesleği: Öğretim üyesi



Cenk Soyer

Doğum tarihi: 1964, İstanbul

Eğitimi: San Diego National Üni. İşl.

Mesleği: Yönetici



H. Hüseyin Toprak

Doğum tarihi: 1962, Sivas

Eğitimi: İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi

Mesleği: Avukat



A. Ünal Çeviköz

Doğum tarihi: 1952, İstanbul

Eğitimi: Boğaziçi Üni. İng. Dili Edeb.

Mesleği: Emekli büyükelçi



Mahmut Recevik

Doğum tarihi: 1958, İstanbul

Eğitimi: Londra Üni. Turizm ve Ot.

Mesleği: Turizmci



M. Ömer Cansever

Doğum tarihi: 1953, İstanbul

Eğitimi: Ealing Technical College

Mesleği: İş adamı (Ahşap)



Dinç Üner

Doğum tarihi: 1953, İstanbul

Eğitimi: İstanbul Üni. İşletme-Hukuk

Mesleği: Avukat



Erol Özmandıracı

Doğum tarihi: 1967, İstanbul

Eğitimi: New York Syracuse Üni.

Mesleği: İş adamı (İnşaat)



Arif Badur

Doğum tarihi: 1960, Erzurum

Eğitimi: Deniz Astsubay Okulu

Mesleği: İş adamı (Lojistik)