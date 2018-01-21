Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından Dirar’ı ıslıkladıkları için tribünlere sitem eden F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “En büyük rakibimiz herhalde kendimiziz. Rakipler pozisyona girmeden bir şekilde biz hazırlıyoruz. Oyuncuyu sürekli ıslıklamak doğru değil ki. İyi yapıyor, kötü yapıyor ama canla başla bir şey yapmaya çalışıyor bu çocuklar. Bu takımın en büyük gücü taraftarı. Biz başka takımın oyuncusu ya da teknik direktörü değiliz. O ıslıklayanlar eğer şampiyonluğu istiyorsa, biraz daha dikkatli olmalarında fayda var” şeklinde sert konuştu.



6 maç 18 puan

“Buna seyirci demek lazım, taraftar başka bir şey. Oyuncular gururla ve şerefle, en az taraftarlar kadar maç kazanmayı istiyorlar. Rakip değiliz yani. Böyle olunca anlamlandıramadığım bir durum ortaya çıkıyor” serzenişinde bulunan Aykut Hoca maç için de, “Rakibimiz son derece organize bir ekipti. 2. golü arıyorduk ki sezona damga vuran ‘bireysel hata’ olayı yine başımıza geldi. Ama oyuncuların davranışları, şampiyonluğu istediklerini gösterdi. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş deplasmanlarımız var. Temel amaç 6 haftalık periyotta 18 puan toplamak. Deplasmanda oynayacağımız maçlarda minimum kayıp hedefliyoruz” sözlerini kullandı.

Hocam bana güvendi

11 ay sonra on birde şans bulan ve golünü atan Fernandao, “Maç içerisinde yorgunluk yaşadım ama son dakikaya kadar her şeyimi verdim” derken, “Mutluyum gerçekten. Hocamız da bana güvendi bu süreçte. Arkadaşlarım da bana inandıklarını yansıttılar. Umarım atacağım gollerle takıma katkı vermeye devam ederim” sözlerini kullandı.

Giuliano sakatlandı

Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Giuliano’nun dünkü maçın ikinci yarısında omzu çıktı. Büyük acı çeken oyuncu Liv Hospital’a kaldırıldı ve yapılan müdahale ile omzu tekrar yerine yerleştirildi. Giuliano’nun Trabzon ve G.Birliği maçlarında oynayamayacağı, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Dirar'dan tavır

Fenerbahçeli taraftarlar maçın son 20 dakikasında top ayağına her geldiğinde Dirar’ı ıslıkladı. Futbolcu son bölümde ise ıslıklar altındayken Kosanovic’in kendi kalesine attığı golün ortasını yaparak, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Dirar bu golün ardından tribünlere yönelerek ‘beni gördünüz mü?’ tavrı yaptı.