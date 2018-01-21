Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Allianz Arena'da oynanan maçta deplasman ekibi Gondorf'un 25'te attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 41'inci dakikada Müller ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Lewandowski ev sahibi ekibi öne geçirdi: 2-1. Daha sonra Süle'nin kendi kalesine attığı gol, skoru bir kez daha dengeledi: 2-2. 76'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski bir gol daha kaydederek takımını öne geçirirken, skoru belirleyen isim ev sahibi ekibin ilk golünü de kaydeden Müller oldu. Müller'in 84'üncü dakikada attığı golle, Bayern Münih sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih puanını 47 yaparak liderliğini sürdürürken, deplasman ekibi Werder Bremen 16 puanda kaldı ve küme düşme hattına bir adım daha yaklaştı.